Cluster géant à Majorque, des milliers d'étudiants à l'isolement : "On est effrayés"

REPORTAGE

Des centaines de jeunes, parfois mineurs, ont été isolés dans plusieurs hôtels de Majorque, aux Baléares. La faute à une fête étudiante qui s'est transformée en cluster géant. Ils sont en effet plusieurs milliers à avoir été testés positifs au coronavirus et placés en quarantaine dans sept régions du pays. Ce cluster géant, qui fait les gros titres en Espagne, intervient alors que la situation sanitaire s'est nettement améliorée ces dernières semaines dans le pays grâce à l'avancée de la campagne de vaccination.

"Il faut assumer les conséquences"

Ils ont voulu fêter la fin d'une année assez particulière, mais pas un soir ils n'ont respecté les gestes barrières. Un grand concert de reggaeton a même dû être interrompu par la police pour infraction aux règles sanitaires. Quinze jours plus tard, le résultat est là : plus de 1.000 cas positifs au coronavirus ont été enregistrés.

Cinq mille étudiants de toute l'Espagne sont donc à l'isolement, dont Javier, 20 ans. "On ne portait pas de masques et il n'y avait pas de distanciation. Mais ce n'est plus le moment d'avoir des regrets. Ce qui est fait est fait, maintenant il faut assumer les conséquences", reconnaît-il.

"On est effrayés"

La plupart des étudiants ont quitté l'île, mais 250 d'entre eux, dont des mineurs, sont encore retenus à Majorque. Ils ont été transférés dans un hôtel Covid et n'ont pas le droit de sortir de leur chambre. Ils sont surveillés jour et nuit par la police. "Nous voulons sortir", entend-on crier depuis les balcons. Parmi ces jeunes, Blanca et Lola, âgés de 17 et 18 ans. "On est vraiment effrayés, on ne sait pas quoi faire. La garde civile nous a même interdit de descendre prendre le petit-déjeuner", regrettent-elles.

Des juristes estiment que ces mesures d'isolement qui visent des mineurs sont illégales. Mais ce cluster géant inquiète au plus haut point les autorités alors que le nombre de cas repart à la hausse dans toute l'Espagne.