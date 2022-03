Cinq astuces pour s'endormir naturellement

Vous êtes insomniaque et vous avez essayé toutes les techniques possible et imaginables pour vous endormir rapidement et paisiblement ? Benjamin Lubsynksi, praticien en psychothérapies et hypnothérapeute, vous livre ses astuces pour tomber dans les bras de Morphée en une minute top chrono.

Adopter la cohérence cardiaque

La cohérence cardiaque est une méthode de respiration qui permet de s'endormir en un minute chrono. L'exercice est très simple : il faut expirer l'air de vos poumons puis inspirer profondément et compter jusqu'à quatre, retenir votre respiration jusqu'à six, sept. Enfin, vous expirez par la bouche en comptant jusqu'à huit et recommencez jusqu'à ce que vous tombiez dans les bras de Morphée.

Plonger sa chambre dans le noir

La lumière peut être une véritable nuisance pour le sommeil. Être plongé dans l'obscurité favorise l'endormissement. Alors, suivez ces règles pratiques :

-Déconnecter tous vos appareils électroniques (smartphone, tablette, lampes, réveil électrique)

-Opter pour des rideaux occultants

-Troquer les rideaux contre des stores enrouleurs

Se fixer par rapport au soleil

Notre sommeil se régule en fonction de la lumière. Le matin, la lumière inhibe la sécrétion de mélatonine. Cela nous réveille. Donc, idéalement, il faudrait aller marcher un peu le matin pour s'exposer à la lumière du jour. Avec les changements d'heure et avec la vie moderne, ce n'est pas toujours faisable. Mais vous pouvez opter pour une lumière de luminothérapie pour sécréter vous-même votre propre mélatonine. Vous êtes obligé de l'acheter en pharmacie, c'est plus naturel et ça de réguler le sommeil. Le sommeil se dérègle dès qu'on ne respecte pas ce rythme, qu'on dort trop longtemps en se couchant trop tard, et en étant par exemple dans des bureaux qui ne sont pas lumineux.

Pratiquer l'auto-massage

Vous pouvez simplement commencer par les muscles du visage. Vous vous massez les tempes. Ensuite, vous allez masser les maxillaire pour détendre la mâchoire. Et puis ensuite, on peut essayer simplement de se masser le crâne avec des gestes assez amples. Si vous le faites suffisamment longtemps et si vous vous concentrez vraiment sur vos mouvements, c'est comme si vous faisiez de la méditation. L'auto-massage est donc idéal pour se relâcher et de se détendre avant l'endormissement.

Lire un bon livre

La lecture est une des techniques les plus efficaces pour s'endormir plus vite. Lire tous les soirs favorise en effet le rituel du sommeil, particulièrement important pour les enfants et les ados. Vous pouvez aussi regarder des vidéos d'ASMR. Cette technique de relaxation, se basant sur des chuchotements, constitue pour certains un solide remède contre l'insomnie.