Baisse des cas de Covid en Ehpad : après la vaccination, l'espoir d'assouplissements

Pourrait-on envisager un assouplissement des réglementations en Ehpad ? Alors que la vaccination a visé ces publics prioritaires, une baisse significative des contaminations au coronavirus y a été constatée. Un recul de 40 %, loin devant les chiffres de la population générale, aux alentours de 11 %. Certains directeurs d'établissements estiment donc qu'il faut commencer à préparer une réouverture progressive. Un sentiment évidemment partagé par de nombreux résidents.

Une demande d'assouplissements

. "Je pense qu'on peut penser à l'assouplissement, d'autant que c'est quelque chose qui se prépare", explique au micro d'Europe 1 Yann Reboulleau, président du groupe Philogéris. "Ce n'est pas quelque chose qu'on va déclencher du jour au lendemain", estime-t-il. Tout cela est bien évidemment conditionné à la vaccination des résidents. "Si effectivement le vaccin est efficace, et il semble l'être, la première réaction des résidents c'est de dire : 'On s'est fait vacciner, c'est pour être protégé. Désormais, on l'est'" explique-t-il.

"Certains ne se sont pas fait vacciner, mais ils expriment clairement qu'ils le font en toute connaissance de cause. Donc leur vraie demande, c'est un lien affectif rétabli, qui ne fonctionne plus avec des restrictions d'horaires, du nombre de visites ou avec des espaces parloirs pour recevoir ces visites", précise encore Yann Reboulleau. C'est aussi le sens des assouplissements souhaités par un collectif de résidents d'Ehpad.

Ils réclament, d'abord, le droit de recevoir leurs proches dans leur chambre plutôt que dans une pièce séparée. Ensuite, la possibilité d'aller rendre visite à leur famille à l'extérieur... mais aussi le retour des activités en groupe. Enfin, ils souhaitent des repas en commun avec moins de distance sociale à table dans les restaurants des maisons de retraite.