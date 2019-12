Vœux d'Emmanuel Macron : Eric Coquerel dénonce la "morgue" du chef de l'État

La réforme des retraites "sera menée à son terme", a assuré Emmanuel Macron mardi soir, dans ses traditionnels vœux aux Français, jugeant qu'abandonner le projet reviendrait à "trahir nos enfants, leurs enfants après eux". Invité d'Europe 1 à l'issue de ce discours, le député LFI Eric Coquerel a réagi en dénonçant la "morgue" du chef de l'Etat, "qui commence à être une marque de fabrique".

"Je pense que les Français ont été assez hallucinés ce soir"

"Je ne m’attendais pas vraiment à ce qu’il renonce", souffle Eric Coquerel. "Mais les gens qui ne comprennent pas sa réforme (…) sont soit des peureux et des angoissés, soit des menteurs et des manipulateurs. Ce sont exactement ses phrases", estime-t-il. "Le président de la République nous ressert la même chose depuis trois ans, et dresse un paysage d’un pays où il n’y a que lui qui pense que tout va bien, que les emplois se créent (...). Je pense que les Français ont été assez hallucinés ce soir."

"Ce que disent aujourd’hui tous les grévistes, c’est qu’ils le font pour les générations à venir", appuie le député. "Il y a eu une phrase assez extraordinaire du chef de l’Etat qui explique que sa réforme vise à faire en sorte que quelqu’un qui aura plus de 64 ans puisse partir à taux plein, mais c’est exactement l’inverse que prévoit la réforme par points."