«Valérie Pécresse est la reine du recyclage en termes de programme», assène Marlène Schiappa

INTERVIEW

Alors que Valérie Pécresse clame que le candidat Emmanuel Macron vole les idées de son programme, Marlène Schiappa contre-attaque. Invitée de la matinale d'Europe 1 ce matin, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, a estimé que la candidate LR était celle qui "picorait dans le programme des autres".

"L'hôpital qui se fout de la charité"

"Valérie Pécresse est la reine du recyclage en termes de programme", a-t-elle asséné au micro de Sonia Mabrouk. "Elle copie colle les éléments des autres, une fois les nôtres, une fois ceux d'Eric Zemmour". La ministre prend l'exemple de son "mot d'ordre pour la loi séparatisme, pas un euro de la République pour les ennemis de la République". "Valérie Pécresse l'a répété", souligne-t-elle. Et, il en aurait été de même pour le harcèlement de rue. "Elle répète mot pour mot les argumentaires que j'ai développés à l'Assemblée nationale. C'est l'hôpital qui se fout de la charité", s'insurge Marlène Schiappa.

Pécresse n'arrive pas à définir sa propre ligne politique

La ministre estime que Valérie Pécresse agit de la sorte car elle n'arrive pas à définir sa propre ligne politique. "Elle est à un moment chez Eric Zemmour, à un moment chez d'autres. On voit qu'il y a une course des Républicains derrière Le Pen et Zemmour. Leurs propositions sont similaires sur certains sujets", affirme Marlène Schiappa, qui rappelle qu'Eric Zemmour avait demandé à la candidate LR de lui rendre ses fiches lors de leur débat télévisé.