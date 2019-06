Tribune de maires pro-Macron : "vraiment une bonne nouvelle", réagit Emmanuelle Wargon

INTERVIEW

C’est une tribune qui secoue la droite depuis dimanche. Dans un texte publié dans le Journal du Dimanche, 72 maires et élus locaux de droite apportent un clair soutien à Emmanuel Macron. Et forcément, du côté du gouvernement, on voit cela d’un très bon œil. "Avoir des élus qui disent ‘maintenant, l’important, c’est de traiter les questions posées par les Français, les problèmes des Français, les attentes des Français, dans une majorité de projet', c’est vraiment une bonne nouvelle", a ainsi réagi dimanche sur Europe 1 Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique. "C’est vraiment important qu’on regroupe le plus grand nombre d’élus et de Français sur un projet de réussite."

"On voit bien que le modèle gauche-droite est dépassé"

"Le président de la République, quand il a créé La République en marche, a créé un mouvement pour dire ‘il faut faire réussir ce pays, le faire avancer", a rappelé Emmanuelle Wargon. "Après les élections européennes, on voit bien que le modèle gauche-droite est dépassé. Les deux grands partis traditionnels ont fait 8% et 6%. Se repose la question de comment faire réussir le pays", a-t-elle expliqué.

Et la prochaine échéance, ce sont les municipales de mars 2020. "On a une demande de justice, de proximité, de respect et d’efficacité. Sur cette base-là, nous allons réunir tous les gens de bonne volonté, ville par ville, sur une plateforme", a expliqué Emmanuelle Wargon, qui n’oublie pas que son secrétariat d’Etat porte sur l’écologie. " Forcément, toute plateforme municipale sera écologique. Parce que c’est une attente des Français et puis au-delà, on a une vraie urgence à changer. Je n’imagine pas que le projet des listes LREM ne soient pas écologiques."