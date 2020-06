Sylvain Fort : "Notre administration n'hésite pas à jouer contre le politique"

La crise du coronavirus a-t-elle montré les failles et les limites d'une France affaiblie, qui ne jouerait plus dans la cour des grandes nations ? Invité lundi d'Europe 1, Sylvain Fort, ancienne plume d'Emmanuel Macron, refuse d'adhérer à cette thèse. "Je ne pense pas que la France ne joue plus dans la cour des grands", assure-t-il.

"On a constaté pendant cette crise que les Français sont un peuple responsable, mature, lucide", indique Sylvain Fort. En revanche, assure-t-il, "au niveau de ce qui fonde la puissance française depuis de siècles, qui est l'administration, on a un énorme problème".

"Les Français ont délégué une grande partie de cette responsabilité collective à cette administration, à l'Etat, et du jour au lendemain, on s'est rendu compte qu'un certain nombre des missions confiées à cet Etat, n'étaient pas accomplies". Et de conclure : "On a une administration qui n'hésite pas à jouer contre le politique".

