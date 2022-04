L'ancien ministre de l'Agriculture et actuel maire du Mans, Stéphane Le Foll, est l’invité de Sonia Mabrouk jeudi à 8h13 dans la matinale d’Europe 1. Après la réélection d'Emmanuel Macron et le score très faible d'Anne Hidalgo pour le PS, il répond à ses questions sur l'avenir du parti à la rose. Il reviendra également sur la possible alliance qui se décide entre le PS et le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, en vue des législatives.

Adieu le #PartiSocialiste ?Absorbé par la #FranceInsoumise, c’est la fin du socialisme français phagocyté par J-L #Melenchon? Qui sont les croque-morts du PS? Le cadavre peut-il encore bouger? RDV demain 8h13,l’interview. Mon invité:l’ancien ministre Stéphane Le Foll ( @SLeFoll ) — Mabrouk Sonia (@SoMabrouk) April 27, 2022