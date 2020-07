Selon Bayrou, "on pouvait beaucoup améliorer" la "lisibilité" de la réforme des retraites

INTERVIEW

Emmanuel Macron, dans son interview à la presse régionale vendredi matin, a réaffirmé sa volonté de mener à bien la réforme des retraites, réforme que le nouveau Premier ministre Jean Castex a aussi annoncé vouloir "régler à court terme" dans une interview donnée au JDD. François Bayrou, invité du Grand rendez-vous sur Europe 1, a quant à lui estimé dimanche que le "caractère compréhensible" de la réforme pouvait "beaucoup" être amélioré.

"Je suis sûr que des débats vont avoir lieu autour de ce sujet", a analysé le maire de Pau et président du Modem, alors que le nouveau Premier ministre a affirmé la nécessité, dimanche dans le JDD, d'engager cette réforme des retraites "dans un cadre concerté". "Dire qu'on va réexaminer un sujet, ce n'est pas se renier, c'est montrer notre capacité d'adaptation aux nouvelles circonstances, qui sont douloureuses", a ajouté Jean Castex, ouvrant la porte à un nouveau "dialogue avec les partenaires sociaux" sur le sujet.

"Même moi je ne comprenais pas très bien"

François Bayrou estime pour sa part avoir toujours pensé "que si une réforme était juste et bien préparée, un gouvernement pouvait entraîner les Français à la suivre". "J’ajoute une troisième chose : juste, bien préparée, et compréhensible", a-t-il souligné, sans toutefois préciser si la réforme des retraites telle qu'elle avait été présentée en début d'année en Conseil des ministres n'était rien de tout cela à ses yeux.

Il considère quand même que "sur la lisibilité, le caractère compréhensible, je pense qu'on pouvait beaucoup l’améliorer. Même moi parfois je ne comprenais pas très bien !", a conclu le maire de Pau.

Le Medef a de son côté appelé samedi à une "pause" de "quelques mois" le temps de sauvegarder l'emploi, et regretté la décision d'Emmanuel Macron de relancer dès cet été la "concertation" sur les équilibres financiers du système de retraites, rejoignant ainsi la CFDT et Force ouvrière qui ne souhaitent pas non plus reprendre les discussions cet été.