François-Xavier Bellamy : "Les enseignants qui s'engagent le plus ont besoin de reconnaissance"

INTERVIEW

Ils sont près de 12,3 millions d'élèves à retrouver le chemin des classes ce jeudi. Sur Europe Matin, le député européen Les Républicains et professeur agrégé de philosophie François-Xavier Bellamy a dévoilé ses propositions pour l'école, qui selon lui ne parvient plus à transmettre les savoirs les plus fondamentaux.

Supprimer la réforme du lycée

"Je crois qu'il faut tout miser sur l'école primaire parce que tout commence là. Nous n'avons pas cessé de disperser les apprentissages et de multiplier les activités périscolaires mais il faut mettre fin à tout ça. Il faut se concentrer sur les programmes et reconstruire une école qui transmette des connaissances", a-t-il estimé, expliquant que si Jean-Michel Blanquer avait lui-même formulé ces souhaits au début du quinquennat, aucune action n'avait suivi.

François-Xavier Bellamy a également appelé à supprimer la réforme du lycée - qui consiste entre autres à un renforcement du contrôle continu et un abandon des épreuves communes. "Elle a contribué à fragiliser encore l'enseignement dans les matières fondamentales, rendant le lycée infiniment compliqué", a poursuivi le député. Selon lui, tout est à refonder et à reconstruire et l'école devrait être la grande cause nationale. "Nous n'aurons jamais une économie prospère si nos élèves ne connaissent pas dès aujourd'hui en sortant d'école les enseignements fondamentaux".

Arrêter "d'envoyer les jeunes profs dans les quartiers difficiles"

Concernant le cas des enseignants, François-Xavier Bellamy souhaite augmenter leur salaire de 20% en moyenne quand Jean-Michel Blanquer veut de son côté que le revenu de départ soit de 2000 euros net par mois. "On ne parviendra à bien payer nos enseignants que si l'on arrive à tailler dans la structure", a encore jugé le député qui a précisé qu'au regard de l'OCDE, les professeurs de France sont sous payés. "Aujourd'hui, nous comptons 1 million de fonctionnaires et 200.000 ne sont pas devant des élèves [...] Il faut absolument mettre fin à cette suradministration pour se concentrer sur l'action de terrain et au contraire donner les moyens aux enseignants", a affirmé le député.

François-Xavier Bellamy a également proposé de réformer l'évaluation des professeurs, donnant l'exemple du Royaume-Uni. "Les enseignants qui s'engagent le plus ont besoin de reconnaissance pour être stimulés. Ca commence d'abord par arrêter d'envoyer les jeunes profs dans les quartiers difficiles, comme ça a été mon cas et celui de bon nombre de mes collègues. Il faut leur permettre d'avoir une première expérience avant de se confronter aux situations les plus complexes, mieux les soutenir et mieux les rémunérer", a encore proposé le député.

Il est enfin revenu sur ces dizaines de professeurs qui ne reprendront pas le chemin de l'école en cette rentrée scolaire. "C'est le signe d'un malaise profond et on ne peut pas ne pas réagir", a conclu François-Xavier Bellamy. En effet le nombre de démissions explose cette année chez les enseignants. Un constat également dénoncé par les syndicats, et preuve selon eux d’un réel problème au sein de l’Éducation Nationale.