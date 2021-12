Réveillon du Nouvel An : Marlène Schiappa détaille le dispositif de sécurité

Un dispositif policier quelque peu identique à celui de l'an passé . Invitée exceptionnel de l'émission Europe Midi vendredi 31 décembre, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa , a fait les comptes des forces de sécurité mobilisées pour le réveillon du Nouvel An . Précisément, plus de 130.000 agents seront déployés vendredi soir, dont 95.000 policiers, 32.000 pompiers, et 3.200 militaires de la force Sentinelle.

Faire face au risque terroriste et aux violences urbaines

Pour le passage à l'année 2021, près de 100.000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés, notamment pour s'assurer du respect du couvre-feu. Si cette année, le gouvernement n'a pas instauré une telle mesure, Marlène Schiappa a expliqué qu'un dispositif toujours important est nécessaire "pour assurer une vigilance face au risque terroriste, qui n'a pas disparu". C'est également pour "prévenir des actes de délinquance et des violences urbaines. A chaque 31, il y a un risque", a ajouté la ministre également chargée de la Citoyenneté.

Marlène Schiappa a également évoqué les contrôles routiers, "notamment en matière d'alcoolémie", en saluant la campagne de prévention d'Europe 1 avec Stéphane Bern diffusée en amont de l'interview. "Et puis, les mesures de lutte contre l'épidémie (de Covid-19) , notamment pas de feux d'artifice, le port du masque , etc", a énuméré la ministre qui est également conseillère régionale d'Île-de-France.

Des sanctions possibles pour les mesures prises localement

Au micro de Thierry Dagiral, Marlène Schiappa a aussi souligné le port du masque en extérieur rendu obligatoire dans certaines villes de France, pour lequel "il y aura des sanctions possibles" en cas de non-respect vendredi soir. Des sanctions seront de même prévues pour les bars et les restaurants qui ne fermeraient pas à 2h du matin, comme c'est obligatoire en région parisienne.