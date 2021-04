Report d'une semaine des régionales : la campagne numérique inquiète les députés

À la tribune, Jean Castex a mis fin au suspense : les régionales seront décalées mais bel et bien maintenues. "Certes ce n'est qu'une semaine, une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinées, une semaine de préparation en plus, tout compte !", a justifié le Premier ministre devant l’Assemblée nationale mardi. Les élections régionales seront donc organisées du 20 au 27 juin prochain.

"Nous ne serons jamais des candidats zoom !"

Jean Castex a détaillé un certain nombre de mesures pour garantir la tenue du scrutin et de la campagne. Cette dernière devra être dématérialisée au maximum. Mais pour certains députés, cela a des limites. "Une campagne, c'est rencontrer des habitants, une campagne c'est aller sur des marchés en responsabilité, masqués mais pas muselés", a estimé le député communiste et candidat en Normandie, Sébastien Jumel. Avant de déclarer solennellement : "nous ne serons jamais des candidats Zoom !"

Bien qu'alliés de la majorité, le Modem est le seul groupe où la plupart des députés se sont opposés au maintien des régionales. "Dans un pays encore imparfaitement numérisé, une campagne zéro Covid, tout en numérique, ce serait un scrutin zéro électeur", a mis en garde leur chef de file, Patrick Mignola.

Vacciner avant le scrutin

Il existe quelques inquiétudes aussi sur l’organisation même du vote. Chaque groupe y va de ses propres propositions. Pour le député et président des Républicains, Christian Jacob, il "faudra veiller à la sécurité de nos assesseurs dans nos bureaux de vote, en les vaccinant".

Les débats au Sénat commenceront mercredi après-midi.