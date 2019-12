Réforme des retraites : pour Eric Woerth, le projet de loi doit être présenté au Parlement "dès le premier trimestre"

INTERVIEW

La mobilisation contre la réforme des retraites continue la semaine prochaine. Une nouvelle manifestation est annoncée par les syndicats mardi alors que le Premier ministre compte présenter sa réforme le lendemain. Eric Woerth était en charge de la réforme des retraites lancée par Nicolas Sarkozy en 2010 Invité dimanche du Grand Rendez-Vous sur Europe 1, Eric Woerth, député LR, ancien ministre du Travail et du budget, et président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, dénonce "une réforme fantôme".

"Il y a une réforme fantôme, on l’entend et on ne la voit pas. Il faut admettre que c’est assez hallucinant", dénonce-t-il. "Vous avez un Premier ministre qui vient quelques jours avant Noël dire : ‘je vais préciser les contours’."

"Il faut aujourd’hui que le gouvernement mette sur la table le détail de ses propositions. Il faut qu’il [le projet de loi] vienne au parlement dès le premier trimestre", affirme Eric Woerth. "On ne peut pas laisser les Français dans une telle incertitude. L’incertitude c’est de créer l’inquiétude et le stress dans la société pour rien. Cette réforme telle qu’elle est conçue est inutilement stressante. Je suis très étonné par la méthode du gouvernement. Ou bien c’est d’une habileté machiavélique, ou alors c’est d’un dangereux amateurisme."

"Il y a des moments où un gouvernement est là pour décider, même si cette décision peut heurter l’opinion publique. J’ai eu l’impression ces dernières semaines (…) que le gouvernement ne portait pas sa réforme"

