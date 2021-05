Rachida Dati, maire et ex-Garde des Sceaux, est l'invitée de Sonia Mabrouk jeudi à 8h15

Après le rassemblement de policiers mercredi pour protester contre le "laxisme" de la justice et alors qu'ils demandent des peines plancher pour les agresseurs de policiers, qu'est-il possible de faire au niveau politique ? Pour répondre à ces questions et en réponse à la maire de Paris Anne Hidalgo invitée mercredi sur notre antenne, l'ancienne Garde des Sceaux et maire LR du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, sera l'invitée de Sonia Mabrouk, jeudi matin, à 8h15.

