Quelles têtes de listes aux européennes ? Le grand flou…

Faut-il un homme de gauche, une femme de droite en tête de liste ? Ou l'inverse ? A la République en marche, le flou règne encore sur la stratégie pour les européennes. Certains espèrent un programme social, une réponse à la crise des "gilets jaunes", avec pourquoi pas, Daniel Cohn-Bendit pour le porter.

Dupont Aignan y croit plus que jamais. La droite, elle aussi, est dans le brouillard. Le philosophe François-Xavier Bellamy aurait les faveurs de Laurent Wauquiez mais ne fait pas l'unanimité dans son camp. Inconnu aussi, Jordan Bardella, 23 ans, biberonné au Front national, et très probable tête de liste du parti de Marine Le Pen. A droite, Nicolas Dupont Aignan sera donc le seul chef de parti à mener une liste. Le patron de Debout la France est persuadé que les élections européennes seront son moment.

A gauche, les listes se multiplient : Europe Ecologie - les Verts avec Yannick Jadot, Benoît Hamon pour Génération(s), Ian Brossat pour le parti communiste. Sans oublier la France Insoumise, le parti de Jean Luc Mélenchon confie sa tête de liste à une inconnue, Manon Aubry, 29 ans, militante associative.

Où sont les femmes ? Outre le nom de la tête de liste, une autre question demeure, et elle est d'importance : où sont les femmes ? Car on rappelle que les listes doivent être totalement paritaire, c'est une obligation légale. C'est le parti d'Emmanuel Macron qui, le premier, a tiré la sonnette d'alarme, avec seulement un quart de femmes volontaires pour être candidates aux européennes, selon un dernier pointage du parti. L'explication ? Les femmes se censureraient : vais-je être à la hauteur ? Comment gérer ma vie de famille en navigant entre de Strasbourg et Bruxelles ?

Et La République en Marche est loin d'être le seul parti en manque de vocations féminines... chez Europe Ecologie Les Verts, on confie chercher désespérément des profils politiques et féminins... même chose au Rassemblement national, où un cadre le reconnaît "la parité, c'est pour l'instant notre plus gros problème".