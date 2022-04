Quelle consigne de vote va donner LR si Pécresse n'accède pas au second tour ?

À quatre jours du premier tour de la présidentielle, les sondages sont unanimes : le second tour devrait se jouer comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si ces pronostics s'avèrent véridiques, une question se pose : pour qui Valérie Pécresse va-t-elle appeler à voter ? La question est moins évidente qu'il n'y paraît, puisqu'aucune consigne de vote ne sera donnée par LR dimanche soir en cas de défaite. Un bureau politique se réunira lundi à cet effet, au lendemain du premier tour, pour trancher la ligne officielle du parti.

La question divise Les Républicains

Et cette dernière pourrait provoquer un éclatement à droite, car la question divise les élus LR, partagés entre deux lignes. La première, représentée par ceux qui appelleront à battre Marine Le Pen. "Je ne lui confierai pas le bouton nucléaire", estime l’un d’entre eux. La seconde, représentée par ceux qui refuseront de voter pour Emmanuel Macron. "Si on fait ça, on perd tout" affirme de son côté un député du sud. Valérie Pécresse aura en tout cas une lourde responsabilité.

Une rupture avec le cordon sanitaire ?

Quant à savoir quelle sera la décision de celle qui a beaucoup attaqué Emmanuel Macron dans cette campagne, et qui se fait surnommer "Madame 20h02" par Éric Zemmour, le mystère reste pour l'instant entier. Un haut cadre de la campagne lui conseille de ne donner aucune consigne de vote dimanche soir si le sort lui est défavorable. Ni Macron, ni Le Pen en somme, ce qui représenterait une rupture avec le cordon sanitaire théorisé par Jacques Chirac, et toujours respecté depuis par les candidats de droite…