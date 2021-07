Protocole sanitaire : "Le plus important est de garder nos écoles ouvertes", assure Sarah El Haïry

INTERVIEW

Alors que le premier mois des vacances d'été est sur le point de s'achever, la rentrée scolaire se prépare déjà. Cette semaine, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a présenté le protocole sanitaire qui s'appliquera à partir de septembre dans les écoles, les collèges et les lycées. Parmi les annonces notables, les collégiens et lycéens non vaccinés resteront chez eux s'ils sont cas contact Covid, tandis que les classes resteront fermées dès le premier cas en primaire. Invitée samedi d'Europe 1, la secrétaire d'Etat à la Jeunesse Sarah El Haïry est revenue sur ces annonces, et vante la volonté du gouvernement de vouloir au maximum garder les écoles ouvertes.

"On a réussi à garder les écoles ouvertes"

"Jean-Michel Blanquer a eu un seul cap : garder un maximum les écoles ouvertes, protéger les enfants et les enseignants", assure la secrétaire d'Etat. "On a réussi à garder les écoles ouvertes alors que partout dans le monde, des écoles ont fermé", dit-elle encore, rappelant que "dans le monde, il y a encore 600 millions d'enfants qui n'ont pas retrouvé le chemin de l'école".

Mais cette distinction entre les élèves vaccinés et non-vaccinés ne va-t-elle pas créer une école à deux vitesses ? "Quand on présente le protocole sanitaire de la rentrée, c'est notre chemin pour permettre à tous ceux qui sont vaccinés de leur garantir une école présentielle, mais en aucun cas de limiter l'école à distance ou la continuité pédagogique", répond Sarah El Haïry.

"Une vraie réponse sociale"

"Le plus important, c'est de garder nos écoles ouvertes… Ça a été notre boussole, cela continue à l'être, et cette boussole est élargie à l'université", car "nous avons besoin d'éducation", martèle la membre du gouvernement.

Reste que les étudiants sont parmi les plus touchés par la crise sanitaire et économique. Et alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé en janvier la mise en place de deux repas par jour à un euro dans les restaurants universitaires, ce tarif social sera maintenu en septembre, mais uniquement pour les étudiants boursiers et les non-boursiers en situation de précarité. "On prépare cette rentrée avec une vraie réponse sociale", assure tout de même Sarah El Haïry. Et de dérouler les mesures prises par l'exécutif : "revalorisation du 7e échelon des bourses, le versement de 150 euros dès la rentrée pour tous les boursiers". "Plus de 3 millions de familles vont recevoir le 17 août l'aide à l'allocation scolaire", ajoute-t-elle.