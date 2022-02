Présidentielle : Valérie Pécresse rencontre Sarkozy mais ne reçoit toujours pas son soutien

La rencontre était attendue par les sympathisants LR. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy , a reçu hier midi Valérie Pécresse dans ses bureaux parisiens de Miromesnil. Un entretien "franc et chaleureux, comme entre amis", souligne la candidate LR à la présidentielle mais qui en réalité, cache le début d’une négociation entre l’ancien chef de l’État et la présidente de la région Ile-de-France. Créditée de 15,5% des intentions de vote selon la dernière enquête pour le Cevipof, la Fondation Jean-Jaurès et Le Monde, Valérie Pécresse a besoin du soutien de Nicolas Sarkozy pour s’imposer comme la candidate idéale auprès des électeurs LR les plus radicaux.

Valérie Pécresse en concurrence avec Emmanuel Macron

Mais le soutien de l’ancien président coûte cher. Car Nicolas Sarkozy s’est plaint que Valérie Pécresse ne récupérerait pas suffisamment son bilan ou son héritage au cours de cette campagne. L'ancien président souhaite être "plus qu’un simple soutien de façade", confie un proche. Objectif pour Nicolas Sarkozy, jouer de son influence dans les décisions de la candidate.

Rappelons qu’aujourd’hui l’ancien président n’a toujours pas décidé de soutenir Valérie Pécresse et a refusé d’assister à son meeting de dimanche. Et alors que le premier tour de l'élection approche, de plus en plus de membres des Républicains suspectent Nicolas Sarkozy de vouloir se rapprocher d’Emmanuel Macron et de trahir sa famille politique. Car en privé, il ne manque pas d’éloge pour le président pas encore candidat. Sa décision arrivera après l’annonce de candidature d’Emmanuel Macron.