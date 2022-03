Présidentielle : l'appel de Valérie Pécresse pour mobiliser les électeurs de droite

Elle est "le vote utile à droite", selon l'eurodéputée Nadine Morano lundi matin sur Europe 1. La candidate LR à la présidentielle, Valérie Pécresse, a lancé dimanche soir au 20h de TF1 un appel aux électeurs des Républicains tentés par le vote Emmanuel Macron, en continuant d'attaquer le bilan du président sortant. "Il faut surtout que les Français ne se fassent pas voler cette élection, comme cela a été le cas en 2017", a-t-elle affirmé, arguant que la droite, c'était elle.

"Emmanuel Macron fuit le débat, il se dérobe"

"Le vrai programme de droite, celui qui remettra de l'ordre dans la rue, celui qui remettra de l'ordre à nos frontières, celui qui revalorisera le travail, qui fera les réformes, qui résoudra les problèmes des déficits, de la dette, du pouvoir d'achat, c'est le mien", a martelé la candidate des Républicains, qui éprouve des difficultés à rattraper sa concurrente Marine Le Pen, en passe de se qualifier au second tour d'après les différents sondages.

Valérie Pécresse a regretté une "espèce de confusion aujourd'hui parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'Emmanuel Macron fuit le débat, parce qu'il se dérobe, parce que son bilan, finalement, c'est son boulet. Il ne veut pas l'affronter." Et la présidente de la région Île-de-France d'en appeler à une véritable confrontation d'idées avec le président-candidat : "Et donc moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment venir, projet contre projet, débattre et convaincre."