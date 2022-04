Présidentielle : la tentative complexe d'une grande coalition autour de Macron

Emmanuel Macron veut continuer à rassembler à gauche comme à droite en vue des législatives. Mais, le chef de l’État compte en même temps réduire a minima l’influence politique de ses futurs partenaires. Selon nos informations, si Nicolas Sarkozy et certains cadres des Républicains plaident pour une grande coalition, Emmanuel Macron lui s’y oppose : l’actuel locataire de l’Élysée est bien prêt à accueillir des élus LR favorables à une union, mais pas question pour autant de leur laisser une place trop importante.

Aspirer l'aile macron-compatible des Républicains

Autrement dit, le président sortant veut garder les mains libres et pourrait ainsi créer avant les législatives, une formation plus large que La République en Marche, sur le modèle de l’UMP… L’objectif : aspirer l’aile macron-compatible des Républicains, et éviter les guerres de chapelle avec Horizons ou le Modem.

Emmanuel Macron veut dans le même temps continuer à neutraliser Edouard Philippe, dont il se méfie, parce que l’ancien Premier ministre se verrait bien jouer les traits d’union avec la droite. Enfin dernier objectif pour le chef de l’État : créer une structure qui survive à son second mandat. Car, en cas de réélection, Emmanuel Macron ne pourrait effectuer de troisième quinquennat consécutif.