Présidentielle : 3 maires du Var parrainent Mélenchon, Le Pen et Zemmour par tirage au sort

Les maires de trois communes du Var ont accordé leurs parrainages à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, après tirage au sort, soulignant à l'AFP mardi le risque que "trois candidats représentant 42% des Français" soient écartés de l'élection présidentielle.

Ce tirage au sort a été effectué lundi matin à l'hôtel de ville de Grimaud où le maire LR Alain Benedetto a reçu ses collègues des villages voisins de La Garde-Freinet et du Plan-de-la-Tour, Thomas Dombry et Laurent Giubergia, tous deux sans étiquette. Le hasard a offert le parrainage de M. Benedetto à Éric Zemmour, le candidat de Reconquête, celui de M. Giubergia à Marine Le Pen, la candidate du RN, et celui de M. Dombry à Jean-Luc Mélenchon, le représentant de La France Insoumise.

Des parrainages anti-constitutionnels ?

Reste maintenant à savoir si ces parrainages seront bien validés. Lors de la présidentielle 2017, le Conseil constitutionnel avait en effet indiqué sur son site internet que "le tirage au sort est incompatible avec la dignité des opérations concourant à toute élection" : "chaque fois que le Conseil constitutionnel a eu connaissance de tels comportements, il a invalidé les parrainages".

"Si on est invalidés, on aura au moins mis l'accent sur la question des 500 parrainages et le fait que trois candidats représentant 42% des Français ont des difficultés à (les) trouver", a fait savoir à l'AFP mardi le maire de Grimaud, via son directeur de cabinet.

Mariner Le Pen a interrompu sa campagne

Selon le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi, Marine Le Pen rassemble 16,5% des intentions de vote, Éric Zemmour 16% et Jean-Luc Mélenchon 11,5%, soit 44% au total, mais ces trois candidats ont des diofficulktés à valider leurs parrainages. Éric Zemmour en compte 350, Jean-Luc Mélenchon, 442 et Marine Le Pen, 393. Une situation qui a poussé la candidate du RN à mettre sa campagne en pause.