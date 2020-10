Premier feu vert de l'Assemblée à la proposition de loi allongeant le délai légal de l'IVG

L'Assemblée nationale a donné jeudi soir un premier feu vert à une proposition de loi qui permet notamment l'allongement du délai légal pour recourir à l'avortement, par 86 voix pour et 59 contre, à l'issue d'échanges houleux. Porté par le groupe EDS (Ecologie, démocratie, solidarité), le texte a été débattu sous le feu roulant des critiques de la droite, dans le cadre d'une "niche" réservée à ce groupe politique. Le texte, soutenu par la gauche et le groupe LREM, était considéré comme un sujet "sensible" par le gouvernement, qui s'est borné à s'en remettre à la "sagesse" des députés. C'est désormais au tour du Sénat de l'examiner.