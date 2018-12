Pour Emmanuel Macron, "objectif rebond" en 2019

Au plus bas dans les sondages, miné par les "gilets jaunes", l'affaire Benalla, ou encore les départs fracassants de Nicolas Hulot et de Gérard Collomb, l'année 2018 aura été difficile pour Emmanuel Macron. Pour que 2019 soit plus simple, il y a du pain sur la planche.

Retrouver le Macron candidat. "Emmanuel Macron a pris un coup sur la tête… Maintenant, il faut repartir", affirme un député de la majorité. Mais il en est certain : Emmanuel Macron va rebondir. Charge à lui, d'abord, de changer sa manière d'être. "Le commentaire, les petites phrases… Il faut qu'il arrête, c'est trop risqué", préconise un cadre de la majorité, qui plaide pour un retour aux sources de la campagne présidentielle, avec un Emmanuel Macron "franc, direct, sincère, qui explique ce qu'il fait".

À l'Élysée comme à Matignon, on compte beaucoup sur le grand débat national pour apaiser. Et Emmanuel Macron entend bien mouiller la chemise. L'Élysée planche en effet sur l'organisation de rencontres avec les maires de France, à travers plusieurs régions, comme le souhaitait le chef de l'État, et comme il l'avait indiqué aux élus locaux, au plus fort de la crise des "gilets jaunes".

Des réformes à mener coûte que coûte. L'objectif du président est d'apaiser la colère des Français pour continuer à mener des réformes. Les retraites et l'assurance chômage sont au programme de l'année 2019. Mais déjà, certains soutiens du chef de l'État redoutent un effet "gilet jaune", autrement dit des manifestations à la moindre réforme. Selon un poids lourd d'En Marche, il est pourtant impossible de renoncer. Il assure : "Mieux vaut risquer de se prendre une taule en 2022 que de tout arrêter maintenant."