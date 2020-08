Plan de déconfinement : l'abstention chez LR, "un vote de responsabilité" pour Jacob

INTERVIEW

Le patron des Républicains avait été clair : il ne souhaitait pas un vote mardi du plan de déconfinement, dans la foulée de sa présentation par Edouard Philippe. Ecole, transports, masques, système de tracking : le Premier ministre a balayé l'ensemble de la stratégie française pour contrer le coronavirus, face aux 75 députés présents, selon le triptyque "protéger, tester, isoler". Christian Jacob, désormais guéri du coronavirus, s'est abstenu lors du vote dans l'Hémicycle. Le plan a été adopté par 368 voix contre 100. Invité d'Europe 1, le député explique sa décision.

"On n'est pas dans la critique"

"Je pense que c’est un vote de responsabilité. On n’est pas dans la critique. Nous avons été en permanence force de proposition", estime le président des Républicains. Il salue le travail du groupe parlementaire qui a mis 50 propositions sur la table à l'Assemblée nationale. "Aucune autre famille politique ne l'a fait, d'ailleurs pas non plus la République en marche", lâche-t-il.

Certaines ont, selon Christian Jacob, été reprises par le gouvernement. Comme l'abaissement de la TVA sur les masques ou encore le report des charges pour les indépendants. "Quand il y a un débat parlementaire, nous assumons de voter un texte quand il va dans le bon sens. De la même façon, nous assumons de nous y opposer. Il ne faut pas que cela soit fait dans la confusion. Quand un texte est bon nous le votons, nous l'avons toujours fait par le passé et nous le ferons encore demain", assure le président des Républicains.

"Le Premier ministre prononce ce discours avec des intentions louables, on peut se retrouver dans un certain nombre, simplement ce que nous souhaitions c’est avoir un vrai débat. Il nous a refusé ce débat. On a pas voulu voter contre, parce que je pense qu’il y a des choses qui vont dans le bon sens", résume Christian Jacob.

Abstention pour la majorité du groupe

Certains des membres des Républicains, comme Eric Woerth, ont cependant choisi de voter pour ce plan de déconfinement, afin de continuer de donner les moyens à l'Etat d'agir. "J'ai toujours été attaché à la liberté de vote", assure Christian Jacob. "10% de nos collègues ont préféré voter pour que s'abstenir, 20% ont voté contre." L'abstention, à 70% du groupe les Républicains fait office de majorité, selon le député.

Sur le fond, il salue la volonté d'impliquer les élus locaux dans la stratégie nationale de déconfinement mais appelle à des règles claires. Et concernant la relance de l'économie, Christian Jacob souhaite que le gouvernement aille plus loin avec une annulation de charges pour les indépendants et la relance des commandes publiques, notamment avec l'installation des 30.000 maires élus au premier tour des élections municipales.