EN IMAGES - Dix moments forts du quinquennat d'Emmanuel Macron

Guerre en Ukraine

Le 7 février 2022, Emmanuel Macron se rend à Moscou. Objectif ? Stopper l'escalade de tensions entre l'Ukraine et la Russie. Mais deux semaines plus tard, le 24 février, la guerre éclate. Plusieurs villes du pays tombent aux mains des russes, tandis que des millions d'Ukrainiens fuient. Emmanuel Macron poursuit son engagement et se positionne en médiateur de paix. Quelques jours plus tard, il fait une grande annonce : il est candidat à sa réélection à la tête de la France.

EyePress News / EyePress via AFP