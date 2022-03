Patrimoine de Macron : la banque Rothschild dément l'existence d'une rémunération à l'étranger

La banque Rothschild and Co a "démenti formellement" ce jeudi que "les banquiers en France seraient rémunérés à l'étranger", à propos d'une enquête du site Off Investigation sur le patrimoine d'Emmanuel Macron affirmant que les associés-gérants seraient partiellement payés dans des paradis fiscaux. "Les banquiers en France sont rémunérés en France", a insisté dans un communiqué la banque d'affaires qui a eu comme associé-gérant le chef de l'État.

L'existence de paradis fiscaux ?

Un proche du président-candidat avait dénoncé mercredi des "boules puantes" de fin de campagne, visant notamment une enquête du site Off Investigation publiée mardi soir qui s'interroge sur le patrimoine d'Emmanuel Macron. Dans cette enquête, une "personnalité" présentée comme "proche" de la banque Rothschild assure sous couvert d'anonymat que ses associés-gérants sont payés partiellement dans des paradis fiscaux.

"Il n'existe aucun rescrit fiscal (accord entre l'administration et une entreprise, ndlr) entre Bercy et la banque Rothschild pour défiscaliser hors de France les honoraires des associés-gérants", a lui aussi affirmé le ministère de l'Économie et des Finances. "Pas de fraude, pas de faits, pas de preuve", a de son côté réagi l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron.