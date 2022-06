«On doit pouvoir progresser ensemble» : comment la majorité présidentielle compte sur LR

La Première ministre Élisabeth Borne poursuit ses consultations avec les nouveaux présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Après les leaders de la majorité lundi, ce sont les principales oppositions qui sont reçues à Matignon ce mardi : socialistes, communistes et écologistes notamment. Mais le premier arrivé, ça a été le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix. Cet entretien était probablement le plus important, parce qu'avec leur soixantaine de députés, les Républicains constituent le groupe charnière, celui avec qui la majorité devra principalement composer pour faire voter ses lois.

Pas de renversement de situation à l'issue du rendez-vous, qui a duré un peu plus d'une heure. LR reste un groupe d'opposition et ne participera à aucune coalition, mais discutera texte par texte en faisant valoir ses propositions. "Ça va être plus ou moins facile, selon les sujets, et ça dépendra à terme de la capacité d'écoute de l'exécutif", explique Olivier Marleix, au micro d'Europe 1.

LR ouvert aux compromis

"Là, on est vraiment dans quelque chose à inventer puisque l'exécutif n'a pas beaucoup écouté le Parlement, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis cinq ans", poursuit-il. "Je crois qu'aujourd'hui, la Première ministre fait preuve d'une vraie volonté de nous écouter donc c'est plutôt de bon augure."

Olivier Marleix est donc plutôt optimiste à l'idée de trouver des compromis, notamment sur la question du pouvoir d'achat. "On doit pouvoir progresser ensemble", dit-il, avec la volonté pour la droite de donner la priorité aux travailleurs et non seulement à l'augmentation des minima sociaux. LR devrait ainsi faire très prochainement des propositions en ce sens. À charge pour la majorité de trouver le point d'équilibre, s'il existe, entre tous les amendements qui seront déposés par les différents groupes d'opposition.