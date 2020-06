Municipales : à Marseille, la gauche tourne la page Gaudin

Lors du second tour des élections municipales, les listes du Printemps Marseillais, menées par Michèle Rubirola, médecin et élue locale EELV, ont largement dépassé largement sur la ville celles de la présidente LR de la métropole et du département Martine Vassal, 38% contre 30%. Mais ce second tour débouche sur une majorité relative pour la gauche, et le maire de la ville doit encore être élu lors d'un d'un "troisième tour" devant le nouveau conseil municipal. En attendant, les supporters de Michèle Rubirola se réjouissent de tourner la page Jean-Claude Gaudin.