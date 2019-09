Mort de Jacques Chirac : "Pour nous, les bébés Chirac, c'est une page de notre vie qui se tourne", confie Jean-François Copé

La presse les surnommait les "bébés Chirac". Avec François Baroin, Renaud Muselier et d'autres personnalités politiques de droite, Jean-François Copé appartenait à cette bande de jeune loups de l'UMP clamant leur fidélité à Jacques Chirac et se réclamant de l'héritage de celui qui avait gouverné la France pendant douze ans. C'est ainsi que le maire de Meaux faisait partie des quelque 200 personnes présentes lundi matin à la cérémonie privée aux Invalides, précédant le service à Saint-Sulpice. Invité lundi d'Europe 1, l'ancien ministre est revenu sur cette cérémonie "très émouvante". "C'est une page de notre vie qui se tourne, pour nous, les 'bébés Chirac'", a-t-il confié.

"La dernière fois qu'on vivra une telle émotion pour un président décédé"

"Jacques Chirac est quelqu'un qui a marqué pendant des décennies", martèle-t-il, ce qui explique selon lui la forte émotion populaire. Refusant d'éluder les échecs de la présidence de l'ex-chef d'Etat, il précise cependant que "Jacques Chirac, ce n'est pas douze ans, c'est quarante ans, une épopée formidable, pour un pays, la France, passionné de politique". "Jacques Chirac, c'est une partie des Français", dit-il encore.

De façon plus personnelle, Jean-François Copé retient aussi les conseils prodigués par l'ancien président de la République. "Si tu veux être prêt, il faut que tu sois maire, député, ministre. Que tu gagnes, que tu perdes, que tu tombes, que tu te relèves", lui avait intimé son mentor. "Je ne l'ai jamais oublié. C'est ce qui forge la maturité politique", explique Jean-François Copé, qui avait notamment été ministre délégué au Budget de 2004 à 2007. À l'heure du "nouveau monde" dessiné par l'élection d'Emmanuel Macron, "on ne fait plus de politique comme ça", note-t-il. Et le maire de Meaux de conclure : "C'est la dernière fois qu'on vivra une telle émotion pour un président décédé".