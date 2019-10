Macron et la laïcité : "On aimerait bien savoir ce qu’il propose véritablement pour lutter contre le communautarisme", tacle Bellamy

INTERVIEW

"Le port du voile dans l’espace public n’est pas mon affaire. Le port du voile dans les services publics, à l’école, quand on éduque nos enfants, c’est mon affaire". Par cette phrase, Emmanuel Macron a montré qu’il ne voulait pas de nouvelle loi sur le port du voile et que la législation en place lui semblait suffisante, tout en affichant sa détermination à lutter contre le communautarisme. "On aimerait bien savoir ce qu’il propose véritablement pour permettre de lutter contre le communautarisme qui menace de fracturer notre société", a toutefois relevé l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy, invité vendredi de la matinale d'Europe 1.