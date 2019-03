Les maires ruraux appellent les Français à s'engager : "La politique n'est pas réservée à des partis"

C'est une initiative lancée à un an tout juste des élections municipales et quelques jours après la fin du "grand débat". Dans une tribune publiée en exclusivité sur Europe 1, lundi, les maires ruraux lancent un appel à leurs concitoyens, avec un seul mot d'ordre : "Engagez-vous".

Au moment où les "gilets jaunes" réclament que les citoyens puissent avoir leur mot à dire sur les décisions des politiques, les maires appellent leurs administrés à se mobiliser massivement pour se saisir des prochaines municipales. "Ce n'est pas le tout de critiquer la politique, de rester spectateurs, il y a réellement des choses à faire", veut croire Yvan Lubraneski, maire du village des Molières, dans l'Essonne. "La politique n'est pas réservée à des partis, c'est un appel à tous les citoyens : j'habite dans ma commune dans mon village dans mon quartier, il faut que je participe."

Un site lancé pour l'occasion

Surtout que l'échelon local est, selon celui qui est aussi le président de l'association des maires ruraux du département francilien, le niveau le plus indiqué pour régénérer la vie publique : "La commune est un lieu où la démocratie peut vraiment être une pratique. Si on s'implique collectivement, qu'on travaille réellement un projet en amont, on peut avoir un vrai renouvellement des pratiques politiques à l'occasion des élections municipales de 2020."

L'initiative, "hors des partis", insiste Yvan Lubraneski, est destinée à "mettre en relation les gens, en espérant qu'il y ait beaucoup de listes participatives qui se montent un peu partout en France". Pour cela, un site Internet a été lancé, descommunesetdescitoyens.fr. Chaque citoyen y est invité à remplir un formulaire en renseignant son nom, prénom, adresse mail, commune et code postal afin d'être relié à d'autres personnes désireuses de s'engager dans cette démarche.