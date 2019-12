Les Hauts-de-France s'engagent à soutenir l'implantation d'une usine PSA de batteries automobiles

Le conseil régional des Hauts-de-France a voté vendredi une délibération pour soutenir financièrement l'implantation d'une grande usine de batteries automobiles à Douvrin (Pas-de-Calais) dans le cadre de négociations exclusives avec PSA, un projet qui devrait générer 2.500 emplois en 2023. Ce dossier a déjà reçu le feu vert de l'État mais la validation finale reviendra au groupe automobile.

Les travaux devraient débuter en 2021

"On est plus loin que la candidature, mais ce n'est pas une officialisation", a déclaré le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-LR) à l'issue de la séance plénière, mettant en garde contre tout "espoir illégitime", alors que la confirmation de PSA est attendue dans les prochaines semaines. "Évidemment, nous sommes prêts à nous engager (...) Les voitures électriques vont se développer, mais si toutes les batteries sont coréennes ou chinoises, on a un problème de souveraineté. C'est important que ce soit chez nous, pour les Hauts-de-France, mais plus largement pour la France et pour l'industrie automobile."

Xavier Bertrand a également salué l'"investissement important" des collectivités territoriales, le conseil régional ayant voté vendredi à l'unanimité l'allocation de 121 millions d'euros à ce projet. PSA doit s'associer au fabricant de batteries Saft, filiale de Total, dans une joint venture pour faire naître cette "gigafactory", dont les travaux débuteraient en 2021 et qui aura une capacité de production de 24 Gwh par an.