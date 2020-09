Le secrétaire national du PCF demande plus au gouvernement pour les soignants

INTERVIEW

Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, était au micro d’Europe 1 samedi soir, à l’occasion de la Fête de l’Humanité qui se tient jusqu’à dimanche, dans neuf sites en région parisienne. Il s’est notamment exprimé sur le plan de relance annoncé par le gouvernement, pour faire face à la crise économique provoquée par le coronavirus, chiffré à 100 milliards d’euros. Mais selon lui, le gouvernement ne prend pas la bonne direction : "le Président de la République parle d’un nouveau monde, moi j’aimerais parler d’un nouveau système économique, qui préserve la dignité humaine et l’environnement. Ce sont aujourd’hui deux exigences fortes. Il y a tellement d’exigences et de besoins dans notre société pour faire la transition écologique ou dans les services publics et dans les hôpitaux".

"On veut des actes"

"Dans les hôpitaux, qui vont à nouveau être en première ligne, il y a tellement d’emplois à pourvoir ! Les infirmières, les blouses blanches, ont peur de la deuxième vague. Il y a besoin d’embaucher maintenant, on veut des actes ! Il y a 100.000 emplois à pourvoir et tant de gens qui cherchent du travail", a-t-il poursuivi.

De son côté, la CGT a appelé les professionnels de santé à participer à la Journée nationale d’action interprofessionnelle de manifestations et de grèves, qui aura lieu le 17 septembre prochain.