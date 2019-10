Le numéro unique d'accès aux soins sera effectif "avant l'été", promet Agnès Buzyn

INTERVIEW

Quand le numéro unique d'accès aux soins souhaité par Agnès Buzyn sera-t-il mis en place ? Invitée du Grand rendez-vous d'Europe 1 avec CNews et Les Échos, dimanche, la ministre de la Santé l'a promis : il sera opérationnel "avant l'été" 2020. "C'est une certitude."

Une proposition "avant décembre"

"Nous travaillons aujourd'hui avec les pompiers, avec les responsables du Samu, avec les médecins libéraux. Je leur ai donné deux mois pour me faire une proposition, elle doit arriver avant décembre, ce qui me laissera six mois pour mettre en place le dispositif opérationnel", détaille la ministre, sommée par les professionnels de trouver des solutions à la crise des urgences qui dure maintenant depuis près de sept mois.

Ce numéro unique d'accès aux soins doit permettre de désengorger des services d'urgences très sollicités. "Nous savons d'ores et déjà que 20% des passages aux urgences le sont pour des mauvaises raisons et 20% de ces passages pourraient être évités par ce numéro d'appel", insiste-t-elle.