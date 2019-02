La cause animale doit faire partie du grand débat pour 55 % des Français

Elevage intensif, chasse, fourrure... la protection animale doit faire partie du grand débat national pour plus d'un Français sur deux, soit 55 %, révèle un sondage IFOP réalisé à la demande de la Fondation 30 millions d'amis.

"La cause animale n'est pas prise en compte". "L'opinion publique gronde. Elle estime que la cause animale n'est pas prise en compte", déclare dans un communiqué Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'Amis soulignant "à quel point les Français attendent des mesures concrètes en faveur du bien-être animal". 78 % des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron ne prend pas suffisamment en compte la protection animale dans la mise en oeuvre de sa politique. "Une défiance qui s'étend à la classe politique dans son ensemble et qui s'accroît", selon la Fondation.

Contre l'élevage intensif, la fourrure et la chasse. La fin de l'élevage intensif ? 83 % des Français y sont favorables. Selon les défenseurs des animaux, ce mode d'élevage concerne 80 % des bêtes d'abattoir et nie leur caractère d'êtres vivants doués de sensibilité. "Pour éviter les souffrances liées au transport des animaux et les scandales de maltraitance dans les abattoirs", plus de 4 Français sur 5 (82 %) souhaitent que les animaux d'élevage soient abattus sur leur lieu d'élevage par des professionnels. Plus de 9 Français sur 10 (91 %) se disent opposés au commerce de la fourrure. Près de 7 Français sur 10 (69 %) rejettent la chasse, 84 % souhaitent que le dimanche devienne un jour non chassé et 75 % se prononcent pour l'interdiction de la chasse à courre.

Interdiction de la corrida, des delphinariums et des animaux de cirque. En outre, 73 % des sondés se prononcent pour l'interdiction de la corrida en France. 67 % des Français veulent qu'on interdise la présence des animaux sauvages dans les cirques comme c'est le cas dans 23 pays de l'UE et 64 % souhaitent l'interdiction des delphinariums.

Un crédit d'impôt pour la stérilisation des animaux. Pour répondre aux demandes des Français, l'association Stéphane Lamart a proposé de son côté au gouvernement de commencer par la lutte contre l'abandon des animaux de compagnie. Parmi ses mesures phares : "l'interdiction d'acheter un animal à crédit dans une animalerie ou dans un élevage ou encore l'instauration d'une réduction d'impôts pour la stérilisation des chats et des chiens sur le modèle de la réduction d'impôts pour don à une association."