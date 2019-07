Kanner : "La France a besoin d’une gauche de gouvernement, il y a un appétit pour la gauche"

Sous l'impulsion du chef de file des sénateurs PS Patrick Kanner, la famille socialiste s'est retrouvée presque au complet, la semaine dernière. Les anciens Premiers ministres Lionel Jospin, Jean-Marc Ayrault, Bernard Cazeneuve étaient présents, tout comme Martine Aubry et l'ancien président de la République, François Hollande. Un coup de force politique, qu’il a expliqué vendredi matin au micro d’Europe 1.

"Le message à faire passer, c’était : ‘on existe !’". "Le mot éléphant n’est pas désagréable. Cet animal, ce roi de la jungle, a besoin de forces… Le message à faire passer, c’était : ‘on existe !’. La France a besoin d’une gauche de gouvernement. Il y a une place pour la gauche, et il y a un appétit pour la gauche. On l’a bien vu avec le million et demi d’électeurs qui ont quitté Emmanuel Macron aux européennes et qui sont aujourd’hui assez orphelins. Nous devons nous reconstruire : une pensée, une stratégie, et une incarnation. Et ce n’est pas l’un sans l’autre".

"Monsieur Macron souhaite nous éliminer". Interrogé sur la fin annoncée du clivage traditionnelle gauche-droite amorcé par la victoire d’En marche ! à la présidentielle, Patrick Kanner est clair : "Je n’y crois pas. Ce clivage est un élément majeur de la respiration nos institutions. Nous n’avons pas la culture américaine d’un grand parti démocrate et d’un grand parti républicain. Nous, nous avons une histoire, qui date de la Révolution et qui est basée sur ce clivage. Je ne résout pas à voir le parti Les républicains réduit à 8 ou 9%, idem pour le PS. C’est une anomalie de l’histoire."

Et l’ancien ministre de conclure : "Monsieur Macron souhaite nous éliminer. D’ailleurs une note récente le prouve. Il faut chasser les socialistes !"