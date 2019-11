Julien Bayou, nouveau patron d'EELV veut "mettre des hommes et des femmes écologistes au pouvoir"

INTERVIEW

L'identité du nouveau patron des Verts ne faisait guère de doute depuis deux semaines, la motion de Julien Bayou ayant largement devancé ses concurrentes le 16 novembre au premier tour. C'est désormais officiel, Julien Bayou succède à David Cormand à la tête d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV). Les trois listes arrivées devant ont fusionné et obtenu 92,6% au dernier tour.

Le nouvel homme fort d'EELV était sur Europe 1, samedi, pour sa première intervention médiatique depuis son élection. Il a tout de suite annoncé la couleur : "L’enjeu, pour les municipales, c’est de remporter des mairies, de mettre des hommes et des femmes écologistes au pouvoir. Au niveau local, on peut activer tous les leviers pour protéger l’environnement, remettre de la justice sociale et activer la démocratie locale".

"Être une alternative heureuse"

Mais les municipales ne sont qu'une première étape et le nouveau secrétaire général d'EELV voit déjà plus loin : "Ça commence par les élections municipales puis il y aura les régionales et enfin la présidentielle. Beaucoup de gens ne veulent pas voir se rejouer le match Macron-Le Pen, d’autant que cette fois, Macron peut perdre. Nous voulons être une alternative heureuse".

David Cormand aura donc réussi à passer la main à la personne de son choix, Julien Bayou, 39 ans, un activiste de longue date que les combats ont souvent amené à fréquenter des militants bien ancrés à gauche. "L'écologie appartient à tout le monde, nous devons la rendre aux plus pauvres, qui en ont été privés", a d'ailleurs déclaré Julien Bayou pour son premier discours, très applaudi par des militants soulagés de clôturer un congrès délicat.