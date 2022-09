Emmanuel Macron à Pau, pour enterrer la hache de guerre avec François Bayrou ?

Deux jours après avoir diné ensemble à l’Élysée, à l’invitation d’Emmanuel Macron et aux côtés des poids lourds de la majorité, le chef de l’État et François Bayrou se retrouvent à Pau ce vendredi. Le président de la République viendra inaugurer un centre culturel et marquer son amitié politique avec le patron du MoDem, même si la relation entre les deux hommes s’est tendue ces derniers jours. François Bayrou avait en effet fait entendre une voix dissonante sur la réforme des retraites, en marquant son opposition à un passage en force.

Il a été en partie entendu puisque le texte devra finalement être présenté en décembre, pour un vote d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine. Trois mois de concertation donc, comme un gage donné sur la forme par le président au maire de Pau, qui n’hésite pas à marquer ses désaccords.

François Bayrou entend bien peser sur ce quinquennat, conscient, comme Edouard Philippe, que la majorité relative à l’Assemblée renforce son poids politique.

Le "Joe Biden" français

Lui qui a échoué trois fois à l’élection présidentielle, jouit d’un rôle de premier plan auprès du chef de l’État : nommé secrétaire général du Conseil National de la Refondation, toujours Haut-Commissaire au Plan, le Béarnais aime ironiser en privé sur l’âge qu’il aura en 2027 : 76 ans, soit deux ans de moins que Joe Biden lorsqu’il a été élu à la Maison Blanche.

Manière de montrer qu’il n’a pas totalement renoncé à ses ambitions. La visite de ce vendredi devrait confirmer qu’avec Emmanuel Macron, la relation reste amicale mais franche.