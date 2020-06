ÉDITION SPÉCIALE - Soirée élections municipales de 19h30 à 22h30 sur Europe 1

ÉVÉNEMENT

C'est le grand jour pour les communes où les conseils municipaux n'ont pas été élus au premier tour. Reporté suite à la crise sanitaire liée au coronavirus et au confinement qui s'en est suivi, le second tour des élections municipales se tient ce dimanche 28 juin. Outre Paris, Lyon, Marseille, Lille ou encore Toulouse, quelque 5.000 communes doivent encore passer par les urnes pour désigner leur conseil municipal. A cette occasion, Europe 1 vous propose une soirée spéciale de 19h30 à 22h30 présentée par Wendy Bouchard et Sébastien Krebs.

Autour d'eux, vous retrouverez Jean-Rémi Baudot, du service politique d'Europe 1, l'éditorialiste Michaël Darmon, le politologue Olivier Duhamel, auteur notamment de plusieurs podcasts référence sur la politique (Démissions !, Nos présidents dans la tourmente) ou encore Edouard Lecerf, de l'institut BVA. Plusieurs invités des principaux partis politiques français sont également attendus pour commenter les principaux résultats de la soirée.

Nos reporters et correspondants sont mobilisés pour raconter l'élection, ses enjeux et l'ambiance aux quatre coins de la France : de Paris, au Havre en passant par Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Perpignan ou Tours. Trois heures d'édition spéciale pour retrouver l'ensemble des informations clés de ce scrutin historique, où les deux tours sont séparés de trois mois, pour cause de Covid-19.