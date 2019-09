Denis Tillinac sur la mort de Jacques Chirac : "Je suis triste mais les souvenirs restent"

RÉACTION

"Beaucoup de tristesse." Denis Tillinac, ami intime de Jacques Chirac, a confié son émotion au micro d'Europe 1. L'écrivain a évoqué le "panache" et le "charisme prodigieux" de l'ancien président, mort jeudi à l'âge de 86 ans. Il avait rencontré Jacques Chirac pour la première fois en Corrèze, à l'époque où il arpentait les salles polyvalentes de la région. "Quand il débarquait là-bas, Chirac, c'était comme Elvis Presley à Las Vegas."

Un homme "humble" et "pas bourgeois"

Denis Tillinac a salué l'humilité à toute épreuve de l'ancien président, lui qui n'a jamais perdu sa "capacité à se mettre dans la peau d'un type qui a des problèmes d'argent en fin de mois". L'écrivain dépeint un homme accessible, qui parlait sur le même ton aux chefs d'État et aux serveurs de restaurants. "Il a peut-être été le seul président depuis De Gaulle qui n'était pas bourgeois." Denis Tillinac garde le souvenir d'un président resté simple, et surtout sympathique. "En le rencontrant, on avait tout de suite envie de faire partie de sa bande."