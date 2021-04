Déconfinement : Pécresse reconduit "L'Île-de-France fête ses restos" et ses 1.000 euros d'aides

INTERVIEW

Alors que l'exécutif a ouvert la porte à une levée progressive des restrictions mises en place contre l'épidémie de coronavirus, les bars et restaurants pourront-ils bientôt rouvrir ? Et le secteur, tant fragilisé par la crise, sera-t-il capable de sortir la tête de l'eau ? "Si on déconfine, il faudra que nous soyons très puissamment aux côtés de nos restaurateurs. Ce sont eux qui ont le plus souffert de la pandémie", déclare en tout cas Valérie Pécresse, invitée dimanche du Grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNews.

Pour assister ces professionnels, la présidente de la région Île-de-France annonce sur notre antenne qu'elle va organiser "dès la réouverture" la deuxième édition de l'opération "L'Île-de-France fête ses restos", avec une aide de 1.000 euros pour tous les restaurateurs "qui le souhaiteront" pour "aménager leurs terrasse, pouvoir investir, pouvoir mieux accueillir leurs clients".

"Pour tous les restaurateurs qui souhaiteront investir, nous règlerons sur facture jusqu'à 1.000 euros d'investissement dans leur terrasse qui seront réouvertes", ajoute l'ex-LR.

"Nous voulons que cet été soit culturel"

La région compte aussi accompagner le monde de la culture. Aussi, "nous voulons que cet été soit un été culturel", assure Valérie Pécresse, annonçant la deuxième saison de "Mon été, ma région", avec "3.000 événements culturels aidés par la région". Seront notamment concernés "des événements en extérieur, car ça va être compliqué de faire revenir un certain nombre de Français dans les salles", précise l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy.

"Il y aura évidemment des événements dans les salles de cinéma, de théâtre, mais aussi beaucoup d'événements en extérieur : musées, concerts, art de rue, théâtres et même du cinéma en plein air", conclut Valérie Pécresse.