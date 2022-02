Pouvoir d'achat : de nouvelles stations-service avec de l'essence moins cher

INTERVIEW

Cela n'a échappé à personne. Selon le site "carbu.com", le litre du gazole atteint, en moyenne, le prix de 1,72 euro. Pour le sans-plomb, il faut compter 1,95 euro. Pour pallier cette envolée de prix , Guillaume Hérent, directeur général délégué de la société autoroutière APRR, a décidé de créer ses propres stations-service sur son réseau autoroutier. Il était l'invité de Romain Desarbres dans Europe Midi ce vendredi.

Des prix qui baissent jusqu'à 18 centimes de moins

Face à la montée du prix des carburants , encore plus cher sur les réseaux autoroutiers que dans les pompes à essence des supermarchés , il était nécessaire de trouver un chemin alternatif, explique Guillaume Hérant. Ainsi, "pour éviter les sorties d'autoroutes et faciliter la vie des clients", le directeur délégué de APRR a mis en place ses propres stations-service. "Notre modèle est relativement simple. Nous agissons sans intermédiaires, sans sièges, avec des circuits les plus simples possibles tout en maintenant le même niveau de qualité, voire en l'améliorant", explique Guillaume Hérant

Grâce à ce nouveau service, le prix de l'essence "est 11 centimes moins cher le litre dans nos stations comparés aux autres. Les prix ont augmenté depuis janvier dernier, on était alors 25% moins cher, on voit une envolée des prix et ce modèle nous permet de contenir l'envolée des prix. On a même des stations qui affichent jusqu'à 18 centimes de moins que d'autres", conclut-il.