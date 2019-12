De Chevènement à Delevoye, Olivier Duhamel raconte l'histoire des départs de ministres dans "Démissions !"

PODCAST

Pour découvrir le nouveau podcast "Démissions !" en intégralité, le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée : Apple Podcasts, directement dans Google, sur SoundCloud, Dailymotion ou YouTube. Les 6 épisodes sont disponibles dès maintenant sur notre site Europe1.fr.

Pendant longtemps, les ministres ont démissionné à cause de désaccords politiques profonds ou parce que leur politique avait échoué. Mais les temps ont changé. Désormais, les ministres s'en vont à cause de cigares comme Christian Blanc, de homards comme François de Rugy ou de mandats non déclarés en pleine tempête sociale comme Jean-Paul Delevoye, dernier ministre démissionnaire en date ! Comment expliquer cette évolution ? Devant qui sont responsables ceux qui nous gouvernent ? Et est-ce un danger pour notre démocratie ? Menant une réflexion approfondie et inédite, appuyée sur ses propres recherches et sur les archives d’Europe 1, Olivier Duhamel raconte et analyse l’histoire des démissions de ministres sous la Ve République dans son tout nouveau podcast politique, "Démissions!", produit par Europe 1 Studio. Une réflexion qui entre aujourd’hui en résonance directe avec l’actualité.

Pourquoi nos ministres se doivent d’être responsables (épisode 1)

A travers de nombreux exemples de démissions de ministres, qu'elles soient choisies ou forcées, comme ce fut le cas pour Bernard Tapie en 1992, Jérôme Cahuzac en 2012, François de Rugy l'an dernier et Jean-Paul Delevoye évidemment, le politologue d’Europe 1 revient sur 60 ans de vie politique française.

Ces ministres qui disent "non" (épisode 2)

Il décrit comment la responsabilité strictement politique des ministres devant le Premier ministre et le Président de la République a glissé vers une responsabilité plus morale devant les réseaux sociaux. Et il donne les clés pour comprendre les conséquences d'un tel bouleversement qui fait encore ces derniers jours la Une de l’actualité.

Ce podcast est réalisé en partenariat avec Le Club des Juristes