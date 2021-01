Covid-19 : selon Olivier Faure, "personne ne comprend la ligne de conduite du gouvernement"

INTERVIEW

"Personne ne comprend quelle est exactement la ligne de conduite du gouvernement", a déploré Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), dimanche au Grand Rendez-vous d'Europe 1/Les Echos/CNews. Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures contre le Covid-19 vendredi soir, mais à la surprise générale, ce n'est pas un reconfinement qui a été décidé mais la fermeture des grands centres commerciaux et des frontières pour les voyageurs hors UE. "J'ai été plus que surpris par la semaine que nous venons de vivre (...) Les esprits sont préparés à un reconfinement, et finalement rien."

Un suspense "intenable"

"On a laissé fuiter l'idée qu'on allait reconfiner, on a eu une semaine complètement folle avec des ministres qui se succèdent pour préparer l'opinion publique, et en fin de semaine le premier ministre qui convoque l'ensemble des présidents de groupes parlementaires, des syndicats", a rappelé Olivier Faure. Et finalement l'option n'a pas été retenue, du moins pas dans l'immédiat. "Le problème de cette épidémie c'est qu'il faut la confiance des Français", a ajouté le premier secrétaire du PS. Or selon lui, "les Français se demandent chaque jour à quelle sauce ils vont être mangés". Pour "créer de l'adhésion", affirme-t-il, il faut "dire quelles sont les données du problème, expliquer comment nous dirigeants, prenons les décisions. (...) Là, c'est le suspense tous les jours. C'est intenable !"

Olivier Faure demande donc au gouvernement de faire preuve de plus de transparence dans ses décisions et de les expliquer au grand public. "Il ne faut pas être dans cette opacité permanente, celle du conseil de Défense. (...) Quelle est la nature des décisions, pourquoi elles sont prises, qu'est-ce qui les motive ? Voilà ce que j'aimerais savoir", a-t-il conclu.