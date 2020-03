Coronavirus : "Vingt personnes maximum" pourront assister à des obsèques, annonce Philippe

Le Premier ministre Édouard Philippe a indiqué ce lundi soir au JT de TF1 que les obsèques seraient limitées à une "vingtaine de personnes maximum".

"Limiter au maximum les rassemblements"

"C’est évidemment une question sensible et délicate. Les obsèques d’un proche, d’un parent, d’un conjoint, parfois d’un enfant, sont des moments bouleversants" a indiqué Édouard Philippe. "L’objectif que nous nous sommes fixés c’est de limiter un maximum les rassemblements [...] à une vingtaine de personnes maximum. C’est quelque chose qui est très dur mais nous avons voulu à la fois préserver l’humanité de ces moments, la nécessité de se retrouver, et les règles sanitaires. Il faut trouver un équilibre."

Des restrictions plus strictes

Par ailleurs, le Édouard Philippe a annoncé de nouvelles restrictions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus avec la limitation des sorties à un kilomètre de son domicile, pendant une heure maximum, et la fermeture, sauf dérogation, des marchés alimentaires à ciel ouvert. "Je signe le décret ce soir, il sera donc applicable demain" mercredi, a insisté le Premier ministre qui ne veut pas généraliser le couvre-feu, déjà en vigueur dans certaines communes, "à l'échelle de tout le pays".

Ces nouvelles restrictions répondent à la demande de nombreux médecins qui réclamaient des mesures plus strictes face à une épidémie qui se propage et a tué 860 personnes en France, 2.082 patients étant lundi soir en réanimation, selon le dernier bilan.