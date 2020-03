Coronavirus : comment les "clusters" se préparent à voter

REPORTAGE

"Les élections municipales seront maintenues" a annoncé Emmanuel Macron jeudi soir. Les bureaux de vote se préparent donc à accueillir les citoyens dimanche malgré l'épidémie qui s'est accélérée en France. Dans le Haut-Rhin, l'un des départements les plus impactés par le coronavirus, Europe 1 a assisté aux derniers préparatifs d'un scrutin un peu particulier.

"Toute une pharmacie"

En cette période délicate, toutes les précautions sont nécessaires. Pour cela, les bureaux de vote sont équipés : en plus d'une urne, des isoloirs, des bulletins de vote et des enveloppes, ils auront aussi "toute une pharmacie". La caisse que les bénévoles ont décidé d'appeler "sécurité" comporte "des recharges de gel hydroalcoolique, des lingettes, des gants" explique Gérard Diettel, président du bureau de vote. Les personnes en charge du dépouillement ne prendront donc aucun risque : ils porteront des gants et ils vérifieront les centaines de cartes d'identités et d'électeurs sans les toucher.

Un parcours tracé

Les électeurs auront eux aussi de nombreuses mesures de précautions à respecter, à commencer par un parcours déjà tracé. Dans les bureaux de vote du Haut-Rhin, les citoyens venus voter emprunteront une entrée différente de la sortie, et devront se tenir à une distance d'au moins un mètre avec les autres personnes. De plus, un voire deux assesseurs de plus que pour une élection "normale" ont été réquisitionnés pour chaque bureau de vote du département. Ils devront veiller au respect des règles de prévention, notamment au nombre de personnes dans la salle et à la distance entre elles. Toutes les demi-heures, les tables, les isoloirs et même leurs rideaux seront désinfectés par un agent.