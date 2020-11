Commerces de proximité : "On régule les petits et on favorise ceux qu'on devrait réguler"

INTERVIEW

Face à la fronde, le gouvernement a pris sa décision : les produits non essentiels seront interdits à la vente dans les grandes surfaces à partir de mardi, annonce Jean Castex. Une mesure qui intervient après un week-end de mobilisation des petits commerçants, et des élus, qui exigent une réouverture des commerces de proximité et dénoncent la concurrence déloyale de la grande distribution et des plateformes de vente en ligne. Frédéric Soulier, maire LR de Brive-la-Gaillarde, dénonce lundi sur Europe 1 "une mauvaise 'bonne décision' du gouvernement".

"Je pense qu'en refusant d'assouplir le décret national, au nom de la justice, tout le monde est perdant. On régule les petits et on favorise ceux qu'on devrait réguler, c'est-à-dire la distribution via le e-commerce. C'est une mauvaise bonne décision", souligne l'édile. "Comme toujours, en France, quand on veut réguler, on tire par le bas. On aura un problème d'approvisionnement à court terme pour les Français sur ces biens de consommation. Et finalement qui se frotte les mains aujourd'hui ? Ce sont les Gafa."

"Heureusement que les maires sont là"

Frédéric Soulier a pris un arrêté municipal pour autoriser l'ouverture de certains commerces non-alimentaires pour sa ville de Brive-la-Gaillarde. La préfecture de Corrèze l'a jugé illégal et il devrait être suspendu dès ce lundi. Pour autant, le maire LR poursuit sa démarche afin d'alerter sur le sort des petits commerçants. "Sur le fond, nous avons raisons. Sur la forme, il y a évidemment de quoi discuter mais je crois que la démarche a permis aussi de réveiller les uns et les autres, de pouvoir contribuer à un débat." S'il reconnaît la difficulté de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus pour le gouvernement, il déplore néanmoins ce confinement hybride qu'il qualifie de "mauvaise solution".

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a taclé dimanche les édiles ayant pris de tels décrets, les qualifiant de "poignée de maires irresponsables". "Je ne pense pas que cela grandisse un ministre de la République de dire ça et heureusement que les maires sont là pour appliquer les directives sanitaires que fixent le gouvernement depuis le mois de mars dernier", rétorque le maire briviste. "Nous sommes au quotidien sur le terrain. Les maires sont élus, les ministres sont nommés."