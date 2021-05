Bruno Retailleau est l'invité de Sonia Mabrouk mardi à 8h15

INTERVIEW

Quelles convergences entre une certaine droite et le Rassemblement National ? Les digues vont-elles céder ? Est-ce déjà fait ? Sonia Mabrouk interrogera Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, mardi matin à 8h15 sur Europe 1. Le président du groupe LR au Sénat réagira également aux propos du numéro 2 du parti, Guillaume Peltier. Dimanche, ce dernier a pris position en faveur de Robert Ménard, le maire de Béziers soutenu par le Rassemblement National, et s’est dit favorable à la création d'une "justice exceptionnelle, sans appel possible" pour les affaires de terrorisme. Des déclarations qui sèment le désordre dans les rangs de la droite, à trois semaines des élections régionales.