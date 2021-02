Bruno Le Maire est l’invité de Sonia Mabrouk lundi à 8h15

INTERVIEW

Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire est l’invité de Sonia Mabrouk à 8h15 lundi dans la matinale d’Europe 1. Il répond à ses questions sur les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, sur l’efficacité parfois contestée de la campagne vaccinale et sur les aides apportées à celles et ceux qui souffrent le plus de la crise, en particulier les jeunes. Il répond aussi aux inquiétudes des Français sur une éventuelle hausse des impôts, alors que la dette publique n’a jamais été aussi importante en France.