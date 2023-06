Annecy : «Henri a montré qu'on pouvait encore croire à des choses qui nous dépassent», estime Bayrou

C'est une attaque que personne ne voulaient s'imaginer. Pourtant, jeudi dernier, un homme a poignardé six personnes dans une aire de jeu, ou à proximité de cette dernière, dans un parc d'Annecy. Un choc pour la ville, mais également pour les Français, alors que quatre jeunes enfants âgés de trois ans ou moins faisaient partie des victimes.

Mais un homme se démarque dans ce drame : Henri, 24 ans. Le jeune homme, qui fait le tour de l'Hexagone pour découvrir les cathédrales, n'a pas hésité un seul instant à repousser l'assaillant alors qu'il se promenait sur le Pâquier, une grande esplanade de verdure située à proximité du lac d'Annecy.

"C'est une attitude humaine"

"Ce garçon a été courageux, non pas pour prouver quelque chose, mais pour faire quelque chose", souligne sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1/ CNews/ Les Echos. Et d'ajouter : "La plupart des gestes que les médias et les réseaux sociaux relayent, dans notre modèle de société, sont faits pour montrer, prouver quelque chose. Lui (Henri ndlr), il y est allé simplement".

"C'est une attitude humaine. Il a courageusement poursuivi l'auteur de cette inimaginable agression. Il lui a couru après. Et ça prouve que, alors que tout le monde dit que c'est une société où le courage a disparu", que ce n'est pas le cas, juge le haut-commissaire au plan.

"Il a montré que ce n'était pas vrai et il a montré qu'on pouvait encore croire à des choses qui nous dépassent." Mais François Bayrou prévient : le geste d'Henri "n'est pas le geste d'un chrétien catholique français, c'est le geste de quelqu'un qui est responsable les siens, devant ses frères humains", explique-t-il. Une manière de ne pas tirer dans le "sens de l'adhésion religieuse", alors même que le jeune homme de 24 ans met en avant dans ses interviews sa foi.